4 Января 2018 21:07

Еще одна рождественская традиция - в эти праздничные дни в Беларуси чествуют тех, чей труд становится достоянием нации и заставляет испытывать неподдельное чувство гордости за свою страну. Сегодня стали известны лауреаты премии "За духовное возрождение" и специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Это представители различных сфер деятельности - врачи, педагоги, художники, искусствоведы, библиотекари. Среди них и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей в составе Руслана Туркова, Антонины Станкевич и режиссера Александра Атрашевского за создание хроникально-документального сериала "Дело жизни". Елена Бормотова о тех, кто своим трудом возрождает традиции и укрепляет авторитет нации.

Научный, духовный и образовательный прорыв. Беларусь фактически вернула наследие восточнославянского первопечатника Франциска Скорины. В 20 томах факсимильного воссоздания - практически все, что сегодня сохранилось в мире. А известно о 520 экземплярах всех его изданий. В Беларуси только 10. Они - как единая коллекция - приобретались для Национальной библиотеки почти 100 лет назад. Для факсимиле наши ученые обращались в музейные и библиотечные сборы мира, чтобы сделать сканы скориновских книг или отдельных писем, перевести издания Скорины в цифру, а затем переносить раритеты в современный формат.

Отобразить сакральную память народа на храмовых стенах. Канонические святые и авторская техника исполнения. Каменный мозаичный иконостас, византийские росписи с элементами белорусской школы иконописи и скульптурные барельефы. Три молодых художника украсили церковь в деревне Вешневе Воложинского района.

Он оформлял "Айвенго" Вальтера Скотта и "Аэлиту" Алексея Толстого, множество белорусских народных сказок. Лауреат Госпремии Беларуси Валерий Славук уже десятилетия передает мастерство графики в нашей Академии искусств. Сберегает 400-летнее искусство офорта и другие традиционные графические техники - литографию, гравюру на дереве и линолеуме.

Их ежедневная работа спасает жизни тысячам людей, а их пациенты получают второй день рождения. Иначе невозможно, если жуткий диагноз "онкология" становится твоим прошлым. Коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова - среди лауреатов премии "За духовное возрождение".

Ежегодно среди лауреатов премии "За духовное возрождение" и специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства - представители разных регионов страны. На сцену Дворца Республики и в этом году поднимутся не только лучшие из крупных столичных заведений и те, кто своей работой и возрождает, и популяризирует национальные традиции в небольших районных центрах.

Крупные международные проекты, без которых сегодня невозможно представить летне-осенний Минск. Джазовые вечера, классика у Ратуши собирают десятки тысяч людей. Праздники национальных культур объединяют многонациональную и межконфессиональную мирную Беларусь.

Люди и коллективы, которые своей работой, духовностью и силой веры становятся неофициальными дипломатами. Они распространяют наши национальные традиции, культурное наследие, художественные и сакральные достояния далеко за пределами Беларуси. Люди, которые создают и обогащают современную Беларусь.