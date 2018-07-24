О находках, которые переворачивают представление о традициях полоцкого зодчества

Археологам удалось установить первоначальный архитектурный облик Спасо-Преображенской церкви. Один из главных проектов преподобной Евфросинии Полоцкой - самая древняя постройка на территории монастыря в ее честь. Несколько лет в сакральном месте ведутся исследования. Но находка последнего периода изменила весь проект. На самом деле святыня была больше и функциональнее. С трех сторон - южной, северной и западной - к храму примыкали галереи. Подробности целого ряда исторических открытий у Нины Можейко.

Смесь из кирпичей, булыжников и земли - концентрат исследований ученых из Беларуси, России и Украины. Пробный раскоп трехлетней давности стал поводом углубляться в историю дальше. Именно тогда стало понятно, что Спасо-Преображенская церковь на самом деле гораздо больше. К храму примыкали галереи - три полноценных помещения со своим предназначением. Сейчас археологи делают обмеры кладки экзонартекса - изолированной комнаты, служившей чаще всего для вспомогательных богослужений. Ее высота, скорее всего, не превышала этаж. Здесь была даже своя фасадная отделка. Кроме того, найдено подземелье.



Пристройки выполнены из той же плинфы, что и основное здание. С технологией утопленного ряда. Сейчас команда проводит укрепление кладки новым раствором, чтобы сохранить на будущее. После этого находки законсервируют и закопают.

Все работы над статусным не только с исторической точки зрения объектом ведутся в соответствии с планом. Шаг за шагом. Архитектурная археология является неотъемлемым этапом при подготовке здания к гидроизоляционным работам. Это обезопасит святыню от дальнейших разрушений.

Соли — главная проблема реставраторов. Стены храма почти на метр уходят в землю. А плинфа очень гигроскопична. То есть хорошо принимает и отдает влагу. Поэтому в первую очередь избавляются от штукатурки - ее заменят на новую. Где необходимо - санирующую. Она имеет свойство вбирать в себя соли.

Следом за реставраторами идут историки. Они расшифровывают законсервированные под масляной краской граффити. Редкие письменные свидетельства. Эти надписи также проливают свет на датировку ремонтов в храме.



Наносить надписи было нельзя, это приравнивалось к посечению креста, разграблению могил, и тем не менее на эпистолярный грех решалось не одно поколение: здесь в Спасской церкви — целая библиотека автографов. Поминальных, молитвенных. Часто они пересекаются - это усложняет процесс. Одна из последних находок - библейская загадка. Про Адама. XIV века. Ее едва ли можно рассмотреть. А сколько еще таких тайн скрывает полоцкая земля, это, пожалуй, риторический вопрос.