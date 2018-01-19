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Новый музей памяти появится в Минске при Всехсвятском храме
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19 Января 2018 12:07

Новый музей памяти появится в Минске при Всехсвятском храме

Официальное открытие планируется до конца года. Сейчас представители духовенства, историки, декораторы работают над научной концепцией и оформлением. Нашей съемочной группе первой показали эскизы. Экспозиционные залы уже отремонтированы. Здесь отразят трагические события истории Беларуси: Грюнвальдскую битву, Первую мировую и Великую Отечественную войны, также аварию в Чернобыле. На выставочной площадке вчера прошла премьера. Здесь презентовали экспозицию, посвященную семье императора Николая Второго.

  

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