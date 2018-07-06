Новый храм Иоанна Предтечи появится через год в Минском районе

Сегодня территорию под строительство в агрогородке Шершуны освятили с благословения митрополита Минского и Заславского Павла. Буквально сразу после сегодняшнего молебна начнется подготовка площади и возведение здания. Храм будет для Беларуси уникальным - в первую очередь архитектурой. Первым в древнем византийском стиле. Весь комплекс - это церковь для полутора сотен прихожан, часовня и детская площадка.

Строительство храма стало возможным благодаря меценату из России, бизнесмену Михаилу Гуцериеву. За двадцать лет он возвел около четырех десятков храмов, мечетей и синагог.

Кстати, завтра у православных праздник - рождение пророка Иоанна Предтечи. В честь крестителя богослужения пройдут в храмах по всей стране.