Новополоцк принял эстафету культурной столицы Беларуси

23 Января 2018 19:15

В этом году здесь пройдут сотни мероприятий. Акцент - на национальном колорите. Молодому городу есть чем гордиться. Более 30 коллективов Новополоцка носят звание народный, заслуженный и образцовый. В творческом марафоне примут участие и города-побратимы. Центральным культурным событием станет масштабная акция под названием "Лілея сяброўства".

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома: "Будем использовать максимально международное сотрудничество для того, чтобы популяризировать нашу национальную культуру. Для того, чтобы к нам в город приехали наши друзья. И чтобы они показали свои традиции, свою культуру".

Юрий Бондарь, Министр культуры Беларуси: "В плане мероприятий на этот году, который мы согласовали с Витебским облисполкомом, с Министерством культуры, более 250 культурных акций. И концерты, и выставки. И прекрасные инновационные молодежные проекты. Все они в целом повлияют на общий уровень воспитания нашего подрастающего поколения".

Новополоцк стал девятым по счету городом, который принял эстафету культурной столицы Беларуси. Примечательно, что этот год для Новополоцка юбилейный. Ему исполняется 60.