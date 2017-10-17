Николаю Чергинцу сегодня исполняется 80

17 Октября 2017 08:15

Известному белорусскому литератору, государственному деятелю и заслуженному деятелю культуры Беларуси Николаю Чергинцу сегодня 80.

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем председателя Союза писателей. Президент пожелал Николаю Чергинцу и далее радовать читателей своим жизнелюбием, энергией, желанием быть полезным людям и родной стране.

Николай Иванович - автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений. Его книги переведены более чем на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. За разноплановые достижения в области культуры и науки в 1998 году Николай Чергинец внесен в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2008 Американским библиографическим институтом признан Человеком года за выдающийся вклад в развитие Беларуси.