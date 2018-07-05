Несколько творческих рекордов планируют установить во время "Славянского базара"

В честь пятилетнего юбилея проекта "Кукольный квартал" откроется масштабная выставка кукол. Это сотни уникальных персонажей, которые были задействованы в самых разных спектаклях. В афише проекта этого года коллективы из Беларуси, России и Украины.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"В репертуаре многих кукольных театров огромное количество спектаклей. Но многие куклы потом просто хранятся долгие годы где-то на полках. Есть уникальная возможность посмотреть куклы ручной работы, работы великолепных художников".

Праздник в Витебске объединит представителей более 40 стран. На «Славянском базаре» развернется почти десять километров торговых рядов. В городе уже работают сотрудники технических служб. Аккредитация гостей и участников фестиваля начнется в субботу.