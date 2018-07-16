Несколько часов остается до закрытия "Славянского базара в Витебске"

Сразу два спектакля в эти минуты проходят в фестивальном Витебске. В "Театральных встречах" принимает участие и Елена Яковлева - она играет главную роль в "Территории любви". До этого народная артистка России ответила на вопросы журналистов, а затем состоялось закрытие международного пресс-центра. А менее чем через три часа состоится и торжественное закрытие двадцать седьмого фестиваля искусств. Хотя жить в фестивальном ритме Витебск будет еще несколько дней.

Во время торжественного закрытия станут известны имена победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".