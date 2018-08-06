Необычный перформанс впервые в Беларусь привез медиахудожник из Германии

6 Августа 2018

Ждали темноту, чтобы увидеть свет - шоу со световыми спецэффектами представили в столице. Необычный перформанс впервые в Беларусь привез медиахудожник из Германии. Специальное освещение создает визуальное пианино. Особый инструмент помогает мастеру заполнять пространство абстрактными проекциями, линиями и красками в режиме реального времени. Шоу сопровождалось классической музыкой. Зрителей удивили черно-белыми проекциями под Моцарта и яркими световыми лучами под рок.

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