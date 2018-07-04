Неделя до "Славянского базара". В Витебске начался монтаж оборудования в Летнем амфитеатре

До открытия "Славянского базара" в Витебске осталась неделя, уже начался монтаж оборудования в Летнем амфитеатре. В этом году главная сцена фестиваля отмечает 30-летний юбилей, а за время проведения международного форума ее оформление ни разу не повторялось. В этот раз зрителей ожидает много света и видеоконтента.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Мы испытываем новое оборудование и работаем с новым цифровым микшерным пультом, который буквально на днях у нас поставлен. Отвечает всем требованиям крупных концертных площадок".

Отметим, к 30-летию амфитеатра 5 и 6 июля цены на билеты будут снижены на 30 % на концерты, которые пройдут на главной сцене фестиваля. Купить билеты со скидкой можно в кассах Витебска.