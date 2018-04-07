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Национальный концертный оркестр Беларуси дал несколько концертов в Хойниках
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6 Апреля 2018 21:33

Национальный концертный оркестр Беларуси дал несколько концертов в Хойниках

Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга сегодня дал несколько концертов в Хойниках.

Лучшие произведения белорусских композиторов в исполнении мастеров. Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга сегодня дал несколько концертов в Хойниках.

В программе однодневного музыкального фестиваля белорусской музыки - сразу 3 мероприятия. Встреча с маэстро, концерт струнного квартета, а в завершение - эстрадный концерт, посвященный творчеству народного артиста СССР Игоря Лученка. В этом году белорусскому композитору исполняется 80 лет.

Академический оркестр Михаила Финберга дал более 500 концертов в малых городах и местечках Беларуси. В 2018-м выступления приурочены к Году малой родины.

  

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