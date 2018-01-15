15 Января 2018 19:05

Национальный художественный музей Беларуси представил новый раритет: сегодня на выставке был презентован уникальный гобелен XVII века из частного собрания коллекционера Евгения Хмельницкого. Артефакт под названием "Самсон на пиру филистимлян" авторства французского художника-монументалиста и декоратора Симона Вуэ входит в серию тканей "История Ветхого Завета" (всего серия включала 8 тканей). Существует легенда, что гобелен с сюжетом о Самсоне (ветхозаветном герое, преданном филистимлянкой Далилой) был сделан по заказу самого короля Людовика XIII и украшал дворцовый интерьер Лувра.

Сегодня же фонды Национального художественного музея пополнились новым экспонатом: в дар хранителям от коллекционера Хмельницкого был передан свадебный сундук XVII века, сделанный мастерами Северной Европы.