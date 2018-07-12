Национальный исторический музей открывает экспозицию графики "Нетания-Минск"

12 Июля 2018

Искусство четких линий. Национальный исторический музей сегодня открывает экспозицию графики "Нетания-Минск". Различные техники отображены в 19 работах мэтра графики Иосифа Капеляна. Вернисаж организуют по случаю дня рождения художника. В нынешнем году ему исполнился 81 год. Белорусский мастер создал большое количество акварелей, живописных произведений в жанре пейзажа и натюрморта. Данная выставка представляет эстампы - отпечатки или снимки с гравюры.

На счету Иосифа Капеляна более 40 персональных выставок в разных странах мира. Два года назад художник получил Международную премию в питерском Эрмитаже.

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