Национальная библиотека Беларуси представляет экспозицию к 85-летию Большого театра

24 Апреля 2018 15:32

Значительные периоды в истории Большого можно проследить через театральные афиши. Национальная библиотека Беларуси представляет экспозицию, посвященную 85-летию Академического театра оперы и балета. Яркие исторические события начинаются даже с афиш 19-го века.

На выставке "С тех давних дней до сегодняшнего времени" также продемонстрированы редкие музыкальные партитуры, фотоснимки. Отдельная страница экспозиции посвящена театральному журналу "Партер".