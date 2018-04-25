Национальная библиотека Беларуси представит выставку "Буквари народов мира"

25 Апреля 2018 21:23

Самый крупный выставочный проект за всю историю Национальной библиотеки Беларуси. Завтра главное книгохранилище страны представит международную выставку "Буквари народов мира", которая собрала около полутора тысяч экспонатов более чем на шестистах языках всех континентов!

Монтаж экспозиции на стадии завершения, сама же выставка - сродни сенсации по количеству и разнообразию представленных предметов. По этим букварям народов Европы и Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании можно изучать не только особенности грамматики и правописания. Букварь у многих наций считается святой книгой, дает представление о человеческой цивилизации, географии, истории и культурном своеобразии каждого народа.

Экспозиция букварей основана на фондах Национальной библиотеки Беларуси и на уникальном собрании латышского коллекционера Юриса Цибульса. Вместе с выставкой завтра будет открыт памятный знак букварю - макет первокнижки размером 2 на 3 метра.