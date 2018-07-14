Фестивальные дни на Западной Двине продолжаются. На "Славянском базаре в Витебске" День молодежи.

О том, что сегодня город отдан молодым и креативным, виновники праздника заявили арт-парадом на главной улице. Если составить рейтинг самых массовых фестивальных событий, то День молодежи будет в первых строках. На "Славянский базар" себя показать приезжают ребята из всех областей страны. Хип-хоперы, участники оркестров и музыкальных коллективов, художники боди-арт и байкеры, представители одаренной и творческой молодежи приняли участие в открытии праздника.

Участники Дня молодежи возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. А в эти минуты проходят фестиваль "Огонь танца", праздник молодежных субкультур и здорового образа жизни, воркаут-турнир, фестиваль дворовых игр. Завершится битвой диджеев. На сегодня это не единственный музыкальный баттл. Вечером на сцене Летнего амфитеатра начнется финал вокального состязания исполнителей эстрадной песни "Витебск 2018". В первый день участники будут исполнять славянские хиты.