Любимые хиты и новые песни от шальной императрицы. На "Славянском базаре" прошел концерт Ирины Аллегровой. На 27-й фестиваль искусств народная артистка России привезла программу "МОНО". Известная певица назвала свой сольный концерт разговором по душам со зрителем. Зал подпевал Аллегровой весь вечер.

Сегодня - один из самых насыщенных дней фестиваля. Вечером состоится официальное открытие "Славянского базара". В Витебске поднимут официальный флаг культурного форума. А на площади Звезд загорится еще одна в честь Розы Рымбаевой. Сегодня же станет известен и победитель международного детского конкурса. И пройдет жеребьевка полуфинала для взрослых.