На песнях Владимира Шаинского выросло сразу несколько поколений

26 Декабря 2017 21:32

Трагичная новость пришла сегодня из США. Ушел из жизни легендарный композитор, автор многих популярных песен для детей и взрослых, Владимир Шаинский. В последние годы он проживал за океаном.

12 декабря отметил 92-ой день рождения. Несколько лет назад у композитора обнаружили рак желудка, и в 2015 он был прооперирован. Владимир Шаинский - целая эпоха. На его песнях выросло сразу несколько поколений. Его композиции исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Анна Герман и многие другие. Однако в первую очередь, на протяжении 40 лет композитор писал для детей. Его творчество пронизано удивительной жизнерадостностью. Шаинский создавал музыку к культовым мультфильмам "про Чебурашку и крокодила Гену". Из под его пера вышли, без преувеличения, известные каждому композиции - "Голубой вагон", "Антошка", "Чунга-Чанга", "Улыбка", "Облака, белогривые лошадки"...

Лауреат Госпремии СССР за свою карьеру в кино музыкально оформил полсотни картин и в общей сложности написал около 300 песен. Посотрудничал и с Беларусью. Нашей киностудии Владимир Шаинский подарил музыку к фильму "Удивительные приключения Дениса Кораблева".

Песни Владимира Шаинского продолжат жить и радовать последующие поколения юных слушателей. У народного артиста России осталось трое взрослых детей, есть внуки.