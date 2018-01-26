Культура
26 Января 2018 15:33
На кофе в Национальный художественный музей
Сегодня открывается новая экспозиция фарфора, живописи и керамики. Автор Ольга Угринович - мастер декоративно-прикладного искусства. Она династийный художник и продолжает родительскую традицию экспериментов с материалом и формой.
Ольга Угринович мастерски использует природные материалы. Например, земляника и листва на ее керамических тарелках остаются навсегда.
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