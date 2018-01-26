Главная>>Культура>>На кофе в Национальный художественный музей
Культура
RSS
На кофе в Национальный художественный музей
Скачать Поделиться

26 Января 2018 15:33

На кофе в Национальный художественный музей

Сегодня открывается новая экспозиция фарфора, живописи и керамики. Автор Ольга Угринович - мастер декоративно-прикладного искусства. Она династийный художник и продолжает родительскую традицию экспериментов с материалом и формой.

Ольга Угринович мастерски использует природные материалы. Например, земляника и листва на ее керамических тарелках остаются навсегда.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 26.01.2018 18:02 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =