На кофе в Национальный художественный музей

26 Января 2018 15:33

Сегодня открывается новая экспозиция фарфора, живописи и керамики. Автор Ольга Угринович - мастер декоративно-прикладного искусства. Она династийный художник и продолжает родительскую традицию экспериментов с материалом и формой.

Ольга Угринович мастерски использует природные материалы. Например, земляника и листва на ее керамических тарелках остаются навсегда.