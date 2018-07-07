На Днепре уже который год "Александрия собирает друзей"

Первые дни июля в Беларуси по традиции насыщены праздничными событиями. Сегодня эстафету переняла Могилевская область. Здесь на Днепре вот уже который год "Александрия собирает друзей". Праздник, который по праву приобрел статус национального бренда. В этом году Купалье обещает быть как никогда масштабным. Агрогородок превратился в одну большую концертную площадку. Полторы тысячи артистов из семи стран, в том числе России, Украины, Прибалтики, Германии и Польши. Настоящий культурный мост между народами. Провести июльские выходные на берегу Днепра для многих уже семейная традиция. За сотни километров сюда приезжают династиями, чтобы отдохнуть душой и стать свидетелями купальских чудеc. Который год Купалье на своей малой родине встречает и Президент Александр Лукашенко. Кульминацией этого вечера станет концертная программа. Она начнется буквально через полчаса.

Что происходит сейчас в Александрии, узнаем у нашего корреспондента. На прямую связь со студией выходит Вероника Бута (прямое включение).

Менее получаса остается до начала гала-концерта. Поэтому, конечно, Александрия в эти минуты живет в предвкушении вечернего музыкально-театрализованного праздника. В нем задействованы более 200 артистов. Лейтмотивом и сегодняшнего концерта, и в целом нынешних выходных станет тема малой родины.

Ожидают на празднике и Главу государства. 8 лет назад Александр Лукашенко поддержал идею такого формата Купалья и старается в своем плотном графике всегда находить для него время. Александрия собирает друзей уже в девятый раз. Многое в этом году проходит впервые.

Во-первых, изменилась главная площадка - под открытым небом разместили 3 тысячи мест в партере. Для тех, кому все равно будет тесно, трансляцию концерта будут вести на большом экране. Помимо главной площадки весь день работали здесь две сцены поменьше. Хотя без преувеличения можно сказать, что берег Днепра превратился в одну большую концертную площадку.

Как минимум 7 языков мира можно услышать на этой неделе в Александрии. Но все друг друга понимают здесь без особого труда. Нас объединяют общие традиции.

Выставка-ярмарка, наверное, за эти годы уже стала визитной карточкой фестиваля. Более километра торговых рядов, стилизованные улицы. На Международной тон сегодня задавали зарубежные гости, на Белорусской знакомили с нашим наследием.

Каждый регион показал свои традиции и умения, которые могли и не дожить до нашего времени. Во многом благодаря таким фестивалям удается сохранить ремесло. Да, Беларусь хоть и небольшая территориально, но все же может похвастаться своим культурным наследием.

Отдельная площадка у агроэкотуризма. Отдых по-белорусски уже стал нашим национальным брендом. Особое внимание спорту. В следующем году Беларусь принимает II Европейские игры. Сегодня в Александрии показали нашу готовность.

Не оставили без внимания белорусское Купалье и дипломаты. Вдали от своей Родины они не упустили возможность приобщиться к празднику. Для одних это дань традициям, для других совершенно новый опыт и впечатления.

Организаторы рассчитывают, что Александрия на этих выходных соберет около 120 тысяч друзей, что станет очередным рекордом фестиваля. Сложно поверить, но 8 лет назад их было в 40 раз меньше. В 2010-ом гостями праздника стали всего 3 тысячи человек.

Гуляния традиционно проходят в живописном месте около моста. Место с особой символикой. Это место, где соединяются не только два небольших населенных пункта - Александрия и Копысь, но и две области - Могилевская и Витебская. А в начале июля этот мост символизирует еще и славянское единство.

И сегодня, и завтра работа площадок будет завершаться ближе к полуночи. Сегодня пасмурное небо Шкловского района раскрасят залпы салюта и лазерное шоу. Для самых стойких всю ночь будут играть диджеи. А завтра (тоже особенность нынешнего фестиваля) пройдут Дни культуры Украины. Всего к празднованию Купалья на белорусской земле присоединились 7 стран. Александрия, без всяких сомнений, заслужила право зваться фестивалем дружбы народов.