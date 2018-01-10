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На 82-м году ушел из жизни народный артист России Михаил Державин
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10 Января 2018 12:00

На 82-м году ушел из жизни народный артист России Михаил Державин

Скорбная новость пришла несколько часов назад из Москвы. На 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. Актера театра и кино похоронят рядом с его отцом Михаилом на Новодевичьем кладбище. Михаил Державин в 1954 году поступил в театральное училище имени Щукина. В 1967-м перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968-го неизменно работал в Московском театре сатиры.

Михаил Державин - друг и неизменный партнер по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. Они вместе вели программу "Утренняя почта" в начале 1980-х, а с 2013-го – проект "Хочу знать".

  

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