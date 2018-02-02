В Музее истории белорусской литературы состоялся вернисаж, посвященный Адаму Мицкевичу

3 Февраля 2018 12:05

Метрическая запись о рождении Адама Мицкевича впервые представлена широкой публике. В Музее истории белорусской литературы состоялся вернисаж, посвященный легендарному поэту и публицисту, уроженцу Новогрудчины. Выставка открывает масштабные торжества к 220-летию со дня рождения Мицкевича. Подробнее - Инна Пилевич.

Его крестили почти через три месяца после рождения и дали двойное имя – Адам-Бернард. Будущего поэта и публициста Мицкевича приобщали к католичеству в Новогрудском костеле. Доказательство это впервые демонстрируется на широкий обзор. Эта метрическая запись о крещении автора "Пана Тадэвуша" и "Дзядоў" совсем недавно была найдена нашими исследователями в Вильнюсском архиве. Здесь и сведения о родителях, и прадедах просветителя, вокруг происхождения которых давно идут дискуссии.

Интерьер, который в своих произведениях описывал Мицкевич. К 220-му дню рождения публициста Музей истории белорусской литературы оформил шляхетскую гостиную 19-го столетия. Мебель, часы той эпохи - из личных фондов. Как предполагается, в оборудованной таким образом комнате поэт-романтик проводил время с друзьями.

На стуле в шляхетской гостиной - веер и маленькая женская сумочка. Эти вещи как напоминание о Мариле Верещако. Она вошла в историю как любимая Адама Мицкевича. Но у этой истории несчастливый конец. Дело в том, что на момент знакомства с поэтом Мариля была обручена с другим. Да и родители были против связи с публицистом.

В досуг шляхтичи читали стихи, пили чай, музицировали. В витринах - ноты актуальных на тот момент произведений. Рядом – послежизненные издания книг Мицкевича, копии переписки с друзьями филоматами и филаретами - эстетской общиной, которая подвергалась гонениям. Словам, наследие просветителя, которого считают национальным поэтом, не только в Беларуси, но и в Польше, Литве, России.

Официально Мицкевичу 220 только в декабре. И на этот сезон для экспозиции распланирован маршрут по местам, связанным с биографий поэта. После Минска выставка переедет в усадьбу Заосье, где и родился певец.