Мода на ткачество и вышивку

18 Апреля 2018 18:07

Мастера Крупского района создают настоящие белорусские ручники, юбки и платья из самотканого льна. Украшают изделия белорусским орнаментом. В гардеробах рукодельниц немало самотканой одежды. А в комнатах множество ковров. Причем, вышивкой ткачихи украшают и повседневные платья.

Секретами крупские модницы поделились с Натальей Кезик. Сейчас Янина Микульчик работает над новым праздничным нарядом для своего гардероба - блузка, юбка и фартук из льняной пряжи. И обязательно с белорусским орнаментом. Но такие шедевры у ткачихи получались не сразу. В детстве пятикласснице Янине бабушка позволяла ткать исключительно мешки для картошки.

Теперь же невозможно подсчитать число покрывал, ручников и поясов, сотканных народным мастером Беларуси. В последнее время Янина Павловна предпочтение отдает поясам. Ткет их на древнем станке и по особым "рецептам". Каждый узел и неодинаковая толщина нити может испортить узор. В Крупском районе Янина Микульчик - единственная ткачиха. Свое мастерство она передает детям. И утверждает, что минимум год понадобится, чтобы научиться ткать обычное полотно. Но главный ее ученик - десятилетний внук. Илья не стесняется своего необычного хобби. Наоборот, создает для друзей настоящие самотканые пояса. Впервые за станок мальчик сел в первом классе. Говорит, что в этом деле главное - выдержка.

Кстати, в Крупском районе существует своя мода на вышиванки. У Оксаны Коваль дресс-код на работе - одежда с национальным орнаментом. Его на юбках и блузках вышивает самостоятельно. Особые узоры наносит и на наряды обрядовых кукол. Такие обереги для каждого месяца объединяет в годовое колесо. Август представляет крупеничка, а июнь - покосница. В пасхальный же период из красных салфеток крутили куклу.

Оксана в детском доме творчества работает почти 20 лет. За это время она освоила много техник по вышиванию. Но главное увлечение - вышивка бисером. Из маленьких бусинок женщина "рисует" иконы. Уже собралась целая коллекция для выставки. Но большую часть своих работ мастер презентует друзьям. Говорит, лучший подарок тот, который сделан с душой и своими руками.