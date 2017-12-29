Культура
31 Декабря 2017 12:16
Многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" передано в дар библиотеке первого президента Казахстана
Многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" передано в дар библиотеке первого президента Казахстана. Торжественная церемония прошла в Астане и собрала глав дипмиссий, представителей деловых кругов, творческой интеллигенции. Уникальное факсимиле предоставлено Национальной библиотекой Беларуси. Оно содержит максимально точную копию всех существующих трудов Франциска Скорины. Его издание приурочено к 500-летию белорусского книгопечатания, которое отмечается в этом году.
Другие новости
30.12.2017 21:37 / Культура В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще за 14 лет побывали более 2 миллионов гостей
29.12.2017 21:25 / Культура Культурная хроника 2017-ого года
29.12.2017 18:04 / Культура Рубрика "Променад"
29.12.2017 12:11 / Культура Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
28.12.2017 15:39 / Культура В течение недели Большой театр устраивает праздничную программу
26.12.2017 21:32 / Культура На песнях Владимира Шаинского выросло сразу несколько поколений
26.12.2017 19:09 / Культура В какой стране будет похоронен Владимир Шаинский, пока неизвестно
26.12.2017 16:30 / Культура Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни
26.12.2017 15:24 / Культура Авторские куклы в Национальном центре современных искусств
26.12.2017 15:22 / Культура Старинные колядные обряды на новый лад
26.12.2017 15:20 / Культура Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в Университете культуры
26.12.2017 12:08 / Культура В галерее "Университет культуры" открылась выставка "Таямніцы ілюстраванай старонкі"
26.12.2017 07:00 / Культура Сегодня последний день подачи заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение"
25.12.2017 12:12 / Культура Борис Герлован отмечает юбилей
24.12.2017 21:35 / Культура Новое чудо в вечный праздник. Что ведет в Будслав католиков и православных?
22.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"
22.12.2017 09:03 / Культура Вернисаж Валерия Шкарубо в Национальном художественном музее
22.12.2017 07:09 / Культура Премьера на Первом национальном канале Белорусского радио