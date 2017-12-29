31 Декабря 2017 12:16

Многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" передано в дар библиотеке первого президента Казахстана. Торжественная церемония прошла в Астане и собрала глав дипмиссий, представителей деловых кругов, творческой интеллигенции. Уникальное факсимиле предоставлено Национальной библиотекой Беларуси. Оно содержит максимально точную копию всех существующих трудов Франциска Скорины. Его издание приурочено к 500-летию белорусского книгопечатания, которое отмечается в этом году.