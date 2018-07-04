Мировая премьера в Большом. Два произведения Штрауса объединяют в один спектакль

Мировая премьера в Большом для публики 16+. Впервые в истории сразу два произведения Рихарда Штрауса объединяют в один спектакль. Опера "Саломея" в тандеме с симфонической поэмой "Так говорил Заратустра" откроет новый, 86-й сезон, главной академической сцены страны. Труппа уже приступила к репетициям, а в цехах проходят первые примерки костюмов. Кто осмелился исполнить главные партии в театральной драме, которая не раз снималась с репертуара сразу после первого показа из-за резких протестов общественности?

Подробности - у Инны Пилевич.

Впервые в афише Большого - опера с хореографическим прологом. Музыкальную драму "Саломея" Штрауса предвосхитит танец на музыку этого же композитора. Такого еще не видела мировая сцена. Симфоническая поэма "Так говорил Заратустра" дополняет одну из самых эпатажных опер в истории.

Постановка "Саломеи" была запрещена в России и Англии в начале ХХ века. А дрезденскую премьеру в 1905-м публика освистала. Христианская общественность была не готова к появлению библейских персонажей на сцене, не утихают дискуссии и сегодня.

Главный режиссер Большого театра Михаил Панджавидзе даже получил благословение на постановку у Митрополита Павла. Ведь еще на начальном этапе некоторые солисты отказывались от участия в спектакле, который повествует о трагической любви девушки к пророку. Кстати, премьера обойдется без эпатажных сцен - поцелуя отрезанной головы Иоанна Крестителя на сцене не будет. Саломею готовят на языке оригинала - немецком - одном из самых сложных для исполнения.

С нуля пишется хореографическая партитура пролога спектакля. Жестами и пластикой постановщики стремятся передать историю жизни Иоанна Крестителя. Танец, в котором найдут отражения скитания пророка по пустыне, видения пророчества, очищение от грехов в водах Иордана и крещение Христа.



Балет и опера встретятся на палубе корабля пороков. К изготовлению этой исполинской декорации, больше напоминающей яхту, уже приступили московские мастера. Тем временем в Минске шьют костюмы, в которых также зашифровано немало посланий для публики.



Так на сцене появятся 7 смертных грехов, каждый из которых зритель узнает по цвету. Зависть - зеленая, жадность - желтая, а вот это оранжевое платье наденет артистка, которая воплотит на подмостках чревоугодие.