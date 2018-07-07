Мир сегодня отмечает день рождения Марка Шагала

По-особенному тепло праздник пройдет в Витебске - на малой родине мастера. Гости соберутся во дворике дома-музея Шагала. В честь праздничной даты в арт-центре открылась выставка, посвященная жене художника Белле. В экспозиции представлены копии документов, которые рассказывают о семье супруги Шагала, графические работы художника из коллекции музея. Среди уникальных экспонатов - авторская литография, выполненная по известной работе мастера "День рождения".

Сегодня же в Витебске подведут итоги Шагаловского пленэра. В нем принимают участие художники из семи стран мира.