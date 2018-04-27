27 Апреля 2018 15:19

Шарль Перро и Сент-Экзюпери - языком детей! Минск принимает фестиваль любительских франкофонных театров! На сцене дворца Детей и молодежи - 27 театральных коллективов из разных городов Беларуси, а также гости из Польши и Чехии. Каждый коллектив олицетворяет отличительные формы и жанры. Общее, что объединяет, - любовь к французскому языку. Сегодня и завтра учащиеся - любители французского языка демонстрируют жюри свои театральные способности. А победитель отправится в вояж во Францию!