Минск готовится к мировой премьере шоу Сергея Лазарева

6 Апреля 2018 08:08

Сцена-трансформер в стенах "Беларусьфильма". Именно так столица готовится к мировой премьере шоу Сергея Лазарева. Репетиционная база артиста на протяжении целой недели находится в Минске. Накануне Лазарев провел пресс-конференцию, на которой выразил благодарность киностудии и отметил, что в его команде хореографы с мировым именем, а весь технический продакшн - работа белорусских специалистов.

Концептуальный N-тур состоит из шести разножанровых блоков. Интригу сохраняют до премьеры, которая состоится 10 апреля. Известно, что в одном из эпизодов шоу Лазарев предстанет в образе великого Гэтсби.