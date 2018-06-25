Международный Шагаловский пленэр стартовал в Витебске

Четвертый форум объединил живописцев из семи стран мира. Пленэр продлится две недели. Кроме Витебска участники побывают в Полоцке и Лиозно, посетят музей-усадьбу Репина «Здравнёво». В программе запланированы мастер-классы, вечер поэзии и авторской песни. Завершится форум итоговой выставкой, которая пройдет в арт-центре Марка Шагала седьмого июля - в день рождения мастера. По две работы участники подарят Витебску.

Шагаловские пленэры проходили в Витебске еще в девяностые годы. В 2016 традицию возродили. По итогам форума будет создан каталог с презентацией художников и их работ.