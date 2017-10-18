Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер" вновь собирает друзей

17 Октября 2017 21:45

Уже в предстоящие выходные и на неделю Могилев станет одной большой концертной площадкой. Среди гостей - Эдита Пьеха, Игорь Корнелюк, Александр Серов, Ядвига Поплавская, а также ансамбли "Синяя птица" и дуэт из Испании "Баккара". Зрители увидят сольный концерт Александра Малинина, а также звезд мирового и отечественного джаза, в том числе из США. Откроет фестиваль Королевский оперный театр Италии в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси - оркестра имени Леонида Иванова.

Николай Алданов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов им. Л. Л. Иванова: "Достаточно сказать, что солистка Елена Аюшева, она солистка Королевской оперы Италии, других европейских театров. Ее супруг - Чингиз Аюшеев - заслуженный артист Бурятии. Мы с нетерпением ждем открытия “Золотого шлягера”.

В этом году “Золотому шлягеру” исполнится 22 года. За это время на его сцене выступили свыше 10 тысяч исполнителей.