Международный фестиваль документального кино "Евразия. DOC" начал отбор участников

20 Апреля 2018 07:13

Накануне состоялся телемост Москва - Минск, где режиссеры, сценаристы и журналисты обсудили основные темы конкурсных работ. Жанр не ограничен. Это кино о том, что сегодня волнует жителей СНГ: от острых политических проблем до простых жизненных историй.

Также в рамках "Евразия. DOC" пройдет мини-фестиваль "4 минуты". Участники должны раскрыть любую экономическую, социальную и культурную тему. Традиционной площадкой форума станут Минск и Смоленск.