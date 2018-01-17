17 Января 2018 17:03

Сегодня галереи мира собирают фото посетителей от первого лица. Международный день селфи проходит и в Национальном художественном музее. К акции присоединились и заслуженные люди страны. Наш корреспондент Нина Можейко из музея, где можно фотографировать и фотографироваться.