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Международный день селфи проходит и в Национальном художественном музее
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17 Января 2018 17:03

Международный день селфи проходит и в Национальном художественном музее

Сегодня галереи мира собирают фото посетителей от первого лица. Международный день селфи проходит и в Национальном художественном музее. К акции присоединились и заслуженные люди страны. Наш корреспондент Нина Можейко из музея, где можно фотографировать и фотографироваться. 

  

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