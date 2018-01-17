17 Января 2018 21:14

Фото от первого лица в компании признанных шедевров искусства. Сегодня Международный день музейного селфи. Галереи мира собирают автопортреты посетителей на мобильные телефоны. Селфи выкладывают под заданными хештегами. У каждого музея он свой. Национальный художественный присоединился к мировому флешмоб-проекту три года назад. На охоту за эффектным снимком отправилась и Нина Можейко.

И посмотреть, и себя показать - за селфи и зрелищами стало модно ходить в музей. Здесь сюжетные композиции в роскошных интерьерах, да еще и с шедевром за спиной получаются удачнее.

И все же некоторые галереи настороженно относятся к фото по соседству с "нетленкой". Пока одни вводят запреты на автопортреты селфипалкой, другие активно продвигают личные "сюжеты" на фоне искусства, ведь это еще и способ войти в историю. Даже тем, кто уже там.

Раздать по айфону известным дамам с картины. И такое придумали в Дании. Повторить арт-эксперимент решились и мы. В объектив нашей камеры попали небезызвестные из зала русской живописи Национального художественного музея.

Вместо веера - селфипалка. Вот так нежданно современный монопод внедряется в шедевр живописи. И если раньше дамам приходилось часами позировать портретистам ради выгодного ракурса, то сегодня эта проблема решается одним кликом по штативу.

Вопреки стереотипам не только женщины делают селфи. Мужчины ни в чем не уступают. И профи тоже. Минский фотограф выкладывает по автопортрету в день. Сегодня его спутница - Екатерина ІІ.

От фото на фронтальную камеру на рабочем месте не отказываются даже сотрудницы музея. Главное в погоне за лайками - делать селфи без вспышки.