Меньше месяца остается до завершения реконструкции "Беларусьфильма"

11 Октября 2017 21:33

На данный момент Национальная киностудия готова на 97 %. Об этом сообщил генеральный директор, который лично провел экскурсию представителям СМИ. 5 высокооснащенных павильонов, площадка для натурных съемок, экспозиция ретроавтомобилей, проехавших не один фильм. Реконструкция, которая стартовала в 2009 году, на завершающей стадии. Сейчас проходят косметические работы и благоустройство территории. По план-проекту, "Беларусьфильм" не уступает зарубежным конкурентам. Для создания качественного кинематографа студия уже оснащена передовыми технологиями. Популярный в киноиндустрии хромакей для создания компьютерных спецэффектов, залы цветокоррекции, камеры максимального разрешения и профессиональные звукозаписывающие студии.

После открытия киностудии регулярными станут экскурсии для всех желающих. На специальном маршруте можно будет увидеть галерею легендарных образов из "Приключений Буратино", "Про Красную Шапочку", "Дикой охоты короля Стаха". Костюмерный, бутафорский, обувной и даже шляпный цеха размещены на более 5 с половиной тысячах квадратных метров.