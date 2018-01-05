Мастер за кадром. Владимиру Орлову - кинорежиссеру, сценаристу, писателю - 80 лет

6 Января 2018 21:32

Сегодня свой юбилей отмечает мастер, который практически всегда остается за кадром и в титрах. 80 лет исполняется теле- и кинорежиссеру, сценаристу, писателю Владимиру Орлову. Его работы на киноарене Советского Союза производили фурор. "Песняры", "А также цирк", "Проклятый уютный дом"… Сейчас эти ленты уже золотой фонд. Около 40 лет Владимир Орлов посвятил телевидению. В свои 80 режиссер не останавливает работу, продолжает снимать фильмы, писать книги и даже примерил роль телеведущего. С юбиляром пообщалась Ольга Медведь.

Эти кадры эксклюзив. Премьера от юбиляра Орлова. Новый фильм о "Песнярах" и Владимире Мулявине, о которых он, кажется, знает все. Они не были друзьями, но больше Орлова легенд не снимал никто. С 1971 по 2001 ВИА в кадре этого режиссера. Фотографии со съемочных площадок Орлов хранит в отдельном фотоальбоме. Эти снимки и семейный архив Мулявина раньше не показывали публике — теперь это часть кинокартины "Песняр. Сердцем и думами". Его представят в 40-минутном варианте и более полном часовом.

В кинематограф он влюбился в раннем детстве, когда семья еще жила в Баку. Тогда он наблюдал за съемками фильма "Аршин мал алан". А уже в Беларуси, 10-классника Вову заметили на площадке киноленты "Миколка-паровоз" в Гродно. После этого проекта его посоветовали для новой картины основоположника белорусского кино Корш-Саблина, который стал первым наставником Орлова.

Теперь у мастера сотни фильмов. Среди них и многосерийный художественный "Проклятый уютный дом", "Записки Самсона Самосуя", десятки документальных работ, многие из которых о знаковых фигурах белорусской культуры, а также музыкальные кинокартины, телеспектакли, концерты и уже более дюжины авторских книг.

Более 40 лет Владимир Орлов посвятил телевидению. За это время он создал по-настоящему золотой фонд. Но, несмотря на почтенный возраст, параллельно с премьерой фильма "Песняр. Сердцем и думами" мастер работает еще над двумя документальными картинами.