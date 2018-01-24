Людмила Сенчина скончалась в Петербурге

25 Января 2018 11:00

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", - сказал Андреев.

13 декабря 2017 года певице и актрисе исполнилось 67 лет.