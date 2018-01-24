Культура
25 Января 2018 11:00
Людмила Сенчина скончалась в Петербурге
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил
"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", - сказал Андреев.
13 декабря 2017 года певице и актрисе исполнилось 67 лет.
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