Лии Ахеджаковой - 80!

9 Июля 2018

Юбилей сегодня отмечает одна из любимейших актрис отечественного кино - Лия Ахеджакова. Народной артистке России - 80! За ее плечами - около сотни фильмов. Феномен в том, что всенародную славу Ахеджаковой принесли роли второго плана, например, образ секретарши Верочки из "Служебного романа".

Лия Ахеджакова

В картинах Рязанова Ахеджакова всегда демонстрировала свою неповторимую манеру. Предприимчивая Малаева из "Гаража", подружка Таня в "Иронии судьбы", обаятельная Фима в ленте "Небеса обетованные". Лия Ахеджакова и сегодня работает в кадре - недавно актриса снялась в фильме Серебренникова "Лето". И все же Лия Меджидовна считает себя в первую очередь театральной актрисой - более 40 лет она служит в театре "Современник".

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