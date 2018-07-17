Летний амфитеатр в Витебске подпевает Елене Ваенге

Международный фестиваль искусств "Славянский базар" завершился, но отголоски праздника продолжают звучать. В эти минуты проходят заключительные спектакли проекта "Театральные встречи". А шеститысячный зал Летнего амфитеатра подпевает Елене Ваенге. В афише заявлены специальные гости, среди которых Александр Малинин, Михаил Бублик, Роберто дель Торрес. Всего же во время двадцать седьмого форума искусств на различных площадках прошло около ста пятидесяти мероприятий. Участниками фестиваля стали представители сорока одной страны.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра выступят звезды шансона. А завтра на главной площадке форума споет "Мумий Тролль".