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Культурной столицей Беларуси в 2019 году станет Пинск
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27 Апреля 2018 13:07

Культурной столицей Беларуси в 2019 году станет Пинск

Сегодня стало известно, что культурной столицей Беларуси в 2019 году станет Пинск. Такое решение принято коллегией Министерства культуры. Город с развитой промышленностью и культурой является третьим по величине в Брестской области. По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры город считается одним из уникальных в стране.

  

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