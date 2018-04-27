Сегодня стало известно, что культурной столицей Беларуси в 2019 году станет Пинск. Такое решение принято коллегией Министерства культуры. Город с развитой промышленностью и культурой является третьим по величине в Брестской области. По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры город считается одним из уникальных в стране.