Культурная столица Беларуси - Новополоцк - готов к творческому марафону

3 Января 2018 07:19

Этот год станет для города юбилейным - 60 лет райцентр отметит в середине июня. Культурные проекты объединят творческие коллективы и музеи. Подробнее - Марина Романовская.

Сфотографироваться с известными спортсменами, побывать на школьных занятиях, найти свою улицу, и даже окна квартиры на точной копии города в миниатюре. Это лишь небольшой фрагмент интерактивной экскурсии в музее истории и культуры Новополоцка. В этом году музейщики обещают приоткрыть и тайны фондов хранилища.

Спорт, промышленность, образование. Главный герой экспозиции - человек. Скорее всего, особое место в музейных залах займут и фотографии, сделанные в этом году, которые расскажут о Новополоцке, как о культурной столице Беларуси.

Новополоцк готов к культурному марафону. В городе стартует сразу несколько масштабных проектов. Символично, что 2018-й для города нефтяников - юбилейный. Новополоцку исполняется 60-т.

Мероприятия пройдут под девизом дружбы. В культурных проектах будут участвовать и города-побратимы. Их у Новополоцка - два десятка.

Акцент - на национальный колорит. Народные песни в исполнении театра "Субботея", рассказывает руководитель коллектива Екатерина Федотова, не раз звучали за рубежом. В этом году артисты планируют тщательно поработать над репертуаром. Тем более, что поводов громко заявить о себе, сразу несколько. В том числе и юбилей самого коллектива.

Новополоцк стал девятым городом, которому присвоен статут культурной столицы Беларуси. Большую ставку в молодом городе делают именно на молодежные коллективы. Для них этот год - отличная возможность зазвучать по-новому.