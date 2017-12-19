Культура
19 Декабря 2017 15:34
"Крыжачок" и "Купалінка" организовали совместный творческий вечер
Синтез профессионального вокала, музыки и хореографии - на одной площадке. На сцене Белгосфилармонии "Крыжачок" и "Купалінка" организовали совместный творческий вечер. Аутентичные народные напевы звучали под благозвучную скрипку и зажигательный аккордеон, а белорусская полька, "Кадриль" и "Лявониха" окунули зрителей в артистический мир хореографии. Лирические, шуточные - номера разных жанров сменяли друг друга полтора часа подряд без перерыва. Первый совместный опыт двух коллективов сразу вызвал аншлаг у столичных зрителей - в ближайшее время концерт увидят и в городах Беларуси.
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