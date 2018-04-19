Космический человек, который никогда не покидал земного пространства

19 Апреля 2018 18:10

Народный художник Беларуси, скульптор Иван Миско, не только одержимый творец, но и приветливый хозяин. Встречает в своей мастерской космонавтов, которые приезжают в Минск. Каждый из них оставляет свой автограф мастеру на зеркале и частичку себя в виде очередной скульптуры. Наталья Кузьмицкая побывала на космической экскурсии.

Его мастерская находится в самом центре Верхнего города - за архикафедральным костелом, даже знать номер дома необязательно. Место, где проводит почти все время народный художник, скульптор Иван Миско, видно издалека.

И минуты в мастерской Миско хватит, чтобы понять: главная тема его творчества - космос. Все мечты и мысли мастера о неизведанном пространстве. Свою первую скульптуру посвятил Гагарину. После Ивану Якимовичу не однажды позировала мать первого космонавта Анна Тимофеевна. Тут же рядом образы в гипсе, глине и пластилине Климука, Коваленка и других космонавтов, с которыми дружит мастер. В последнее время мастерскую посещает и Олег Новицкий.

Все, кто побывал в гостях у мастера, вместе с частичкой себя в скульптурном воплощении оставляют на память автограф. Когда на зеркале уже не хватало места, своеобразная гостевая книга перенеслась на двери одной из комнат мастерской. Скульптор шутит: даже не позволяет мыть их, чтобы не испортить подписи дорогих гостей.

Сейчас скульптуры Ивана Миско есть не только в Минске и Москве, Звездном городке и в Королеве, но и во многих странах мира. Однако одна из самых главных и важных для автора скоро появится на столичной улице Космонавтов.

Открытие памятного знака запланировано на сентябрь - к Международному космическому конгрессу, который пройдет в столице. Готовит к этому событию мастер и новую выставку. В композициях будет отражен его космический и даже иноземный мир. Скульптор Миско уверен: мы не одни во Вселенной.