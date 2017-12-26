Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в Университете культуры

26 Декабря 2017 15:20

В благотворительной эстафете в эти праздничные дни принимают участие все неравнодушные люди. Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в столичном Университете культуры. Свой музыкальный вклад в большое дело внесли молодые исполнители и вокалисты вместе с преподавателями. На сцене звучали как народные мелодии, так и классические композиции.

Благотворительную акцию в Белорусском университете культуры в дни празднования Рождества Христова организуют третий год. За это время она объединила несколько сотен человек.