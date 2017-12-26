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Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в Университете культуры
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26 Декабря 2017 15:20

Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в Университете культуры

В благотворительной эстафете в эти праздничные дни принимают участие все неравнодушные люди. Концерт в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями прошел в столичном Университете культуры. Свой музыкальный вклад в большое дело внесли молодые исполнители и вокалисты вместе с преподавателями. На сцене звучали как народные мелодии, так и классические композиции.

Благотворительную акцию в Белорусском университете культуры в дни празднования Рождества Христова организуют третий год. За это время она объединила несколько сотен человек.

  

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