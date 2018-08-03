Команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам видеовизиток для финалистов отбора на детское "Евровидение"

3 Августа 2018

Пять съемочных дней ради 30 секунд эфира. Команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам видеовизиток финалистов национального отборочного тура на детское "Евровидение-2018".

Сюжеты видеопредставлений разработаны специально под каждого из конкурсантов с учетом индивидуальных особенностей ребенка и песни, которую он представит на шоу. Общей для всех роликов стала концепция слогана конкурса этого года - "Зажигай!" Своеобразное промо финалистов можно увидеть перед выступлениями юных артистов во время прямого эфира. Своего делегата белорусы выберут 31 августа.

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#Детское "Евровидение-2018"

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