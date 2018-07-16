Киномастера Беларуси и Китая снимут совместный фильм о любви

Сегодня в сердце Минска, городской Ратуше, "Беларусьфильм" и китайская корпорация CFG подписали договор о сотрудничестве. Это первое подобное соглашение в истории киноиндустрии обеих стран. По условиям партнерства предусмотрена взаимоподдержка в производстве и прокате, обмен студентами, профессиональная переподготовка кадров.

Пэй Юньган, заместитель главы корпорации Chongqing Film Group Co. (Китай):

"У белорусского кинопроизводства очень хорошая база, нам понравилось оснащение вашей студии. Я уверен, что совместный проект, обсуждение которого мы сейчас ведем, поднимет наше сотрудничество и киноиндустрию обеих стран на новый уровень".

Владимир Карачевский, директор Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"Они хотят говорить о современной жизни, о современной Беларуси, о современном Китае, о чувствах, которые объединяют: любовь, юмор, история. Тем более Китай сейчас настроен на то, чтобы развивать туристическое направление очень серьезно в своем регионе, поэтому заинтересованы в демонстрации своих локаций, своего города, своего края, точно так же и мы заинтересованы".

В центре сюжета совместного фильма - романтические отношения белорусской студентки и китайского учителя танцев. Сейчас уже формируется международная творческая группа проекта. В ее состав войдут сценаристы, редакторы и режиссеры от обеих сторон. Планируется, что осенью состоятся показы наработок Беларуси в Китае и, соответственно, коллег у нас.