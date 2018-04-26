Художница Людмила Андилевко свои новые работы посвятила Чернобыльской трагедии

26 Апреля 2018 15:30

Покинутый дом, Радуница в пустом храме. Свои новые работы художница Людмила Андилевко посвятила Чернобыльской трагедии. На картинах автора отражена жизнь, которой никогда не было. Чувства и мысли тех, кто навсегда вынужден был оставить свой дом. Художница родом из Глубокого. Этот городок также стал вторым домом для жителей загрязненных районов.

Увидеть выставку можно во Дворце культуры ветеранов до тридцатого апреля.