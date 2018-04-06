Культура
5 Апреля 2018 15:24
Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект Ивана Айвазовского
Красивое море на рисунке, особенно, если это море Айвазовского. Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект знаменитого мариниста. Специально к открытию экспозиции сделали реставрацию самой большой картины под названием "Буря". Это полотно автор написал за рекордно короткий срок под впечатлением трагедии на пароходе, когда из команды выжил один матрос. Вообще драматические и в то же время романтические сюжеты Айвазовского отличаются цветом, реалистичностью и объемом. Прозрачные волны вот-вот обрызгают зрителя.
Коллекция Айвазовского - своеобразная энциклопедия о море. Рядом с автором в соседних залах свой взгляд отразили и маринисты того времени - Боголюбов, Серов, Дубровский.
Другие новости
04.04.2018 21:16 / Культура Большой театр Беларуси приступил к постановке "Петрушки" Стравинского
04.04.2018 09:09 / Культура Элина Быстрицкая празднует 90-летие
04.04.2018 07:11 / Культура Белорусским опытом по сохранению историко-культурного наследия заинтересовался Оман
03.04.2018 21:30 / Культура Андрис Лиепа приступил к репетиции балета "Петрушка" в Большом
03.04.2018 15:25 / Культура Столичный музей имени Янки Купалы предлагает новый интерактивный формат экскурсий
03.04.2018 15:00 / Культура Беларусь выступит в первом полуфинале "Евровидения" под 8-м номером
03.04.2018 12:10 / Культура Фестиваль танца "Сделай шаг вперед" объединил участников из Беларуси, России и Украины
03.04.2018 09:07 / Культура Во всех вузах страны проходят "Арт-вакации"
03.04.2018 07:18 / Культура Духовная интрига вокруг малознакомой святыни сегодня в специальном репортаже
03.04.2018 07:16 / Культура 20-летие сотрудничества виолончельных школ Франции и Беларуси отметили концертом
02.04.2018 21:36 / Культура 2 апреля во всем мире отметили День детской книги
02.04.2018 15:34 / Культура Воркшоп с бразильским колоритом
02.04.2018 08:02 / Культура Сегодня отмечается Международный день детской книги
30.03.2018 18:00 / Культура Планируем культурные выходные с рубрикой "Променад"
29.03.2018 21:38 / Культура Тимур Бекмамбетов впервые посетил Беларусь
29.03.2018 18:09 / Культура "Хрустальная Павлинка" подвела итоги
29.03.2018 15:18 / Культура Почувствовать себя настоящим художником
29.03.2018 07:19 / Культура В Купаловском театре открылась фотовыставка "Непарад"