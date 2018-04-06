Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект Ивана Айвазовского

5 Апреля 2018 15:24

Красивое море на рисунке, особенно, если это море Айвазовского. Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект знаменитого мариниста. Специально к открытию экспозиции сделали реставрацию самой большой картины под названием "Буря". Это полотно автор написал за рекордно короткий срок под впечатлением трагедии на пароходе, когда из команды выжил один матрос. Вообще драматические и в то же время романтические сюжеты Айвазовского отличаются цветом, реалистичностью и объемом. Прозрачные волны вот-вот обрызгают зрителя.

Коллекция Айвазовского - своеобразная энциклопедия о море. Рядом с автором в соседних залах свой взгляд отразили и маринисты того времени - Боголюбов, Серов, Дубровский.