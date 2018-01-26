Хореографическая легенда о князе Витовте на самой масштабной концертной площадке Вильнюса

27 Января 2018 21:32

В эти выходные балетная труппа Большого театра Беларуси покоряет столицу Литвы. Прибыли артисты сегодня днем и с колес сразу отправились опробовать площадку. А уже завтра вечером на "Сименс-Арене" вместительностью 12500 зрителей национальный балет "Витовт" впервые представят литовской публике. Вообще гастроли нашего театра оперы и балета в Литве уже стали хорошей традицией. Ежегодно здесь организовывают тур по городам с лучшими репертуарными постановками Большого. Хотя во время планирования и согласования поездки в этом сезоне выбор постановки был неоднозначно принят и оценен Министерством культуры Литвы.

Сюжет постановки основан на общих исторических событиях Беларуси и Литвы в составе ВКЛ, где персонажи древних летописей – двоюродные братья Витовт и Ягайло - борются за власть и, конечно, за любовь прекрасной Анны. Визитная карточка белорусского балета создана по мотивам одноименной пьесы Алексея Дударева на музыку Вячеслава Кузнецова. Афишу Большого хореографический "Витовт" пополнил в 2013 году. А в 2015 за этот спектакль коллектив театра удостоен высокой награды – премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".