Главная>>Культура>>Хелена Мерааи снимает видео на акустическую англоязычную версию песни "Я самая"
Культура
RSS

15 Октября 2017 12:15

Хелена Мерааи снимает видео на акустическую англоязычную версию песни "Я самая"

Представительница Беларуси на детском "Евровидении" Хелена Мерааи снимает видео на акустическую англоязычную версию песни "Я самая". Детское "Евровидение" пройдет в Грузии 26 ноября. 

viber-image-евро-1_900.jpg

viber-image-евро-2_900.jpg

viber-image-евро-3_900.jpg

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =