Культура
15 Октября 2017 12:15
Хелена Мерааи снимает видео на акустическую англоязычную версию песни "Я самая"
Представительница Беларуси на детском "Евровидении" Хелена Мерааи снимает видео на акустическую англоязычную версию песни "Я самая". Детское "Евровидение" пройдет в Грузии 26 ноября.
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