Культура
27 Января 2018 12:09
Картину "Тумпабидум" покажут в Минске и во всех регионах Беларуси
Кинопоказ пополнила семейная картина Беларусьфильма от режиссера таких кинохитов как "Убойная сила", "Знахарь" и "Государственная граница" Вячеслава Никифорова. Работа над лентой "Тумпабидум" от съемок до постпродакшена заняла всего полгода. Декорациями фильма стали как столичные ландшафты так и Радошковичский интернат для детей-сирот. По сюжету главный герой - мальчик из детского дома - дает объявление в Интернете о поиске родителей для себя и своей подруги Алеси. Картину "Тумпабидум" покажут в Минске и во всех регионах Беларуси.
В фильме задействованы только белорусская труппа артистов. Исключение - главный герой - 11-летний украинец Артем Венгерович. На экранах кинотеатров полнометражка будет до 28 февраля.
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